الرياض 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة آل الشيخ في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ - رحمه الله - وذلك خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم ويسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .وأعربت أسرة آل الشيخ عن شكرها وتقديرها لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .// انتهى //22:05ت م0131