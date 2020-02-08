عام / سمو أمير منطقة الرياض يقدم العزاء لأسرة آل الشيخ
السبت 1441/6/14 هـ الموافق 2020/02/08 م واس
الرياض 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة آل الشيخ في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ - رحمه الله - وذلك خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم ويسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وأعربت أسرة آل الشيخ عن شكرها وتقديرها لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .
// انتهى //
22:05ت م
0131