الدوادمي 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسيطلق تعليم محافظة الدوادمي ممثلاً بقسم التوجيه والإرشاد غداً، فعاليات أسبوع التوعية من التنمر، تحت شعار " معاً- ضد- التنمر" وذلك في مدارس المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها، التي تستمر أسبوعا واحدًا.وتهدف هذه الفعاليات إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من مخاطر ظاهرة التنمر بجميع أشكاله وأنواعه وأثر هذا السلوك السلبي عليهم.وتشتمل الفعاليات على مجموعة من الأنشطة والبرامج والنشرات التوعوية وورش عمل بأساليب التدخل المبكر والعلاج في التعامل مع حالات التنمر، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التوجيه والإرشاد.// انتهى //22:05ت م0132