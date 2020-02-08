‏أبوعريش 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسأتاح ملتقى أبوعريش الأسري الرابع الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش ، فرصة لتقديم العديد من المبادرات التثقيفية والتوعوية في المجالات الصحية ، بمشاركة عدد من المؤسسات والفرق التطوعية المتخصصة .وشهد الملتقى مساء اليوم ختام المبادرة التي قدمتها مؤسسة متعافي الوقفية ، وتضمنت برامج تثقيف صحي عن مرض السرطان وتوزيع كتيبات وبروشورات وبطاقات توعوية وعرض تجارب لعدد من المتعافيات من المرض حازت إعجاب المتابعين والحضور .كما نفذ فريق بريف التطوعي التابع للجنة مبادرة متخصصة للتثقيف الصحي ‬بعنوان "أسعفني" لقياس الضغط والسكر لزوار الملتقى ، والتدريب على أساسيات الإسعافات الأولية ، فيما شارك عدد من الشباب والفتيات من خريجي الصيدلة والتخصصات الطبية من أعضاء فريق غيمة دواء التطوعي التابع للجنة في ركن متخصص قدموا من خلاله النصائح الغذائية والنصائح المتعلقة بالاستخدام السليم للأدوية وطرق حفظها وتوعية الزوار من خلال توزيع المطويات المتخصصة.وشهد مسرح مهرجان أبوعريش ، برنامجًا تدريبيًا بعنوان ‬"الوعي العاطفي في العلاقات الأسرية"، قدمه الدكتور عبدالله الهنيدي، تحدث خلاله عن مفهوم العلاقات وأنواعها وكيف تنشأ، مؤكدًا أهمية ثقافة الحب داخل الأسرة، وضرورة تعميق العلاقات وترابطها بين أفراد الأسرة ، وذلك بمشاركة نحو 360 متدربًا ومتدربة .// انتهى //22:06ت م0133