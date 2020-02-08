رياضي / الهلال يفقد المنافسة على لقب البطولة الخليجية الـ 37 لكرة الطائرة بعد خسارته من الكويت الكويتي
السبت 1441/6/14 هـ الموافق 2020/02/08 م واس
الرياض 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس
فقد فريق الهلال المنافسة على لقب البطولة الخليجية الـ 37 لكرة الطائرة بعد خسارته الثانية من المستضيف الكويت الكويتي بنتيجة 3/0 ، حيث سبق له الخسارة من دار كليب البحريني .
واقترب الشرطة القطري من تحقيق اللقب بعد فوزه الرابع على التوالي على حساب السيب العماني، كما فاز دار كليب البحريني على العين الإماراتي 3/0 .
وتختتم غداً البطولة بإقامة ثلاث مباريات تجمع الهلال السعودي والشرطة القطري ، ويواجه العين الإماراتي السيب العماني ، فيما يلتقي دار كليب البحريني الكويت الكويتي .
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