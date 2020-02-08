الرياض 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية – حفظه الله - ، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم، حفل سباق نادي الفروسية السنوي على كأسي خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج والمستورد.وكان في استقبال سموه لدى وصوله ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، ومدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع.وفور وصوله عزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط الثامن على كؤوس وهدايا خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين على مسافة 2000 متر المخصص لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات لعمر أربع سنوات فأكثر، وتمكنت الفرس "أمسياتي" لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، بقيادة المدرب غيث الغيث، والخيال محمد الحبيب من تحقيق المركز الأول، وعقب نهاية الشوط سلم سمو أمير منطقة الرياض جائزة المركز الأول (سيارة يوكن 2020) لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، كما سلم الخيالة السعوديين المتمرنين كؤوس المراكز الثلاثة الأولى، المركز الأول الخيال محمد الحبيب، والمركز الثاني الخيال فهد الفريدي، والمركز الثالث الخيال زياد الطريسي، ثم التقطت الصور التذكارية للخيالة الفائزين مع سمو راعي الحفل.بعد ذلك انطلق الشوط التاسع على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج المحلي على مسافة 2000 متر مفتوح الدرجات الفئة الأولى، لعمر أربع سنوات، وجائزته مليون ريال، وتمكن الجواد الزحزاح لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي، بقيادة المدرب شالح العضياني، والخيال وجبرتو راموس من تحقيق المركز الأول، وعقب نهاية الشوط سلم سمو أمير منطقة الرياض كأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج للشريف هزاع بن شاكر العبدلي.تلا ذلك انطلاق الشوط العاشر على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل المستورد على مسافة 2000 متر مفتوح الدرجات الفئة الأولى، لعمر أربع سنوات فأكثر ، وجائزته مليون ريال، وتمكن الجواد "مجاك" لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بقيادة المدرب سامي الحرابي، والخيال عبدالله العوفي من تحقيق المركز الأول، وعقب نهاية الشوط سلم سمو أمير منطقة الرياض كأس خادم الحرمين الشريفين لجياد المستورد لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي.حضر حفل السباق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن ممدوح بن عبدالعزيز بن مشاري، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وأصحاب السمو الأمراء وعدد من المسؤولين.وقال سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب نهاية الحفل: " شرف لي أن أكون في هذا المكان وأن أنوب عن سيدي خادم الحرمين الشريفين في هذه المناسبة الغالية وتقديم الكأسيين الملكيين والتنافس كان ناجحا ومنظما بشكل عال ٍ " .وأشار سموه إلى كأس الملك عبدالعزيز وكأس السعودية وقدرة النادي على الوصول على أعلى المستويات المحلية والدولية .وقدم سمو أمير منطقة الرياض في ختام تصريحه شكره للقائمين على نادي الفروسية من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي النادي متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.// انتهى //22:14ت م0135