الرياض 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسفاز عبد الإله مؤمنة اليوم برئاسة نادي الأهلي لكرة القدم، لمدة أربعة أعوام، وذلك بعد أن زكته الجمعية العمومية للنادي .وضم مجلس الإدارة الجديد للأهلي كل من ياسر بن محمد محروس نائبًا وعضوية كل من عمر بن إبراهيم أبو العلا، وخالد بن محمد الشهري، وطريف بن محمد حلواني، وخالد بن تركي النهاري، وياسر بن مدني علاقي، وطارق بن عبدالله خليفة.يذكر أن الجمعية العمومية عقدت بحضور 34 عضوًا وبإشراف اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.// انتهى //22:15ت م0136