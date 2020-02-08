طولكرم 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسأصيب اليوم شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيّل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة قفين شمال طولكرم.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في طولكرم، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب تشييع جثمان الشهيد بدر نضال نافلة هرشة، حيث كثفت قوات الاحتلال من دورياتها في محيط الجدار وأطلقت قنابل الغاز بكثافة باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الفخذ، وآخر بالصدر، ونُقل الأخير إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم لتلقي العلاج.// انتهى //22:23ت م0137