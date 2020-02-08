سكاكا 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020م واسنظم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بالتعاون مع مجلس شباب الجوف في مقهى إلم بمدينة سكاكا اليوم, ندوة حوارية بعنوان "دور الشباب في القطاع السياحي" ، وذلك ضمن البرامج الحوارية والدورات التدريبية المختلفة ، التي تعمل على ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها في المجتمع بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية .واستضافة الندوة مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ياسر بن إبراهيم العلي ، الذي تحدث عن دور الشباب في القطاع السياحي ، وتفعيل مشاركتهم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي ركزت على السياحة ودور الشباب في القطاع السياحي كونه أحد ركائز تنمية الموارد الاقتصادية، واهتمام سمو أمير المنطقة في كل ما يهم التنمية والقطاع السياحي بصفه خاصة.ودعا العلي الشباب لابتكار مسارات سياحية جديدة تبرز مقومات منطقة الجوف وتثري تجربة الزائر للمنطقة ، بما يسهم في فتح مجالات عمل جديدة وفرص متنوعة للشباب والفتيات .وأشار إلى نجاح تجربة تكوين فريق تطوعي سياحي، حيث بادر الفرع بفتح أبوابه أمام الشباب والفتيات الراغبين في العمل بالقطاع السياحي وتمكينهم معرفياً من آداء أدوارهم ، مقدماً شكره لشباب وفتيات المنطقة الذين يعكسون حب منطقتهم بشكل إيجابي .ونوه العلي بخطوة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بإقامة مثل هذه المقاهي والديوانية الحوارية لما تثريه من حراك ثقافي في المنطقة ، كما نوه بدور مجلس الشباب ودورهم الفاعل في مثل هذه البرامج .وفي ختام الندوة التي حضرها أمين مجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي، سلم مشرف مركز الحوار عبدالعزيز الحموان درعاً تذكارياً لمدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ، ودرعاً مماثلاً لمقهى إلم تسلمه مهند العوينان .//انتهى//22:39ت م0138