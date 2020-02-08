رام الله 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسالتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان، بوزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الوزير بوريطة حمل رسالة من ملك المغرب محمد السادس، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تتعلق بآخر التطورات والمستجدات والتأكيد على موقف المملكة المغربية الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.// انتهى //23:00ت م0139