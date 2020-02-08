القريات 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم، بزيارة ‏لقيادة حرس الحدود بمحافظة القريات في منطقة الجوف.وكان في استقبال سموه، محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، وقائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء خالد بن مياح الفقير، وضباط ومنسوبو قيادة حرس الحدود الذين تشرفوا بالسلام على سموه.وأشاد سمو أمير منطقة الجوف بالدور الفاعل الذي يقوم به منسوبو حرس الحدود في حماية حدود المملكة، حاثهم على استمرار العطاء والآداء المميز.//انتهى//23:11ت م0140