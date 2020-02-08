القريات 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، مهرجان القريات الدولي للطيور .وكان في استقبال سموه بمقر المهرجان محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ، وعدد من المسؤولين .وتجول سمو أمير منطقة الجوف على الأجنحة المشاركة في المهرجان، واطلع على الطيور المشاركة ومراحل السباقات، كما اطلع سموه على الخدمات التي يقدمها معرض الجهات الحكومية والأسر المنتجة المشاركة في المهرجان للزائرين.ونوه سموه بجهود القائمين على المهرجان التي حققت نجاحا في جذب الكثير من محبي هذه الهواية للتمتع بالمهرجان وفعالياته المصاحبة .//انتهى//23:37ت م0142