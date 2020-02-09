باماكو 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسأعلن متحدث عسكري فرنسي أن القوات الفرنسية تمكنت من تحييد 30 عنصرًا إرهابيًا خلال عمليات في منطقة متاخمة لبوركينا فاسو والنيجر في مالي.وقال العقيد فرديريك باربري إن طائرة مسيرة ومقاتلة من طراز ميراج 2000 ومروحيتين تمكنت من "تحييد نحو 20 إرهابيا" في غارتين أدتا أيضًا إلى تدمير عدة سيارات الخميس والجمعة حول منطقة ليبتاكو غورما التي تتشارك حدودًا مع جيران مالي.وأضاف أنه خلال مواجهتين في وقت سابق هذا الأسبوع، قام جنود من عملية "برخان" التي تقودها فرنسا بتحييد 10 عناصر إرهابية آخرين في مناطق تنشط فيها عناصر إرهابية في الصحراء الكبرى.وقالت فرنسا خلال الأيام الماضية إنها ستعزز وجودها العسكري في منطقة الساحل، من خلال نشر 600 جندي آخرين، لينضموا إلى 4.500 جندي في مالي وأربع دول أخرى.// انتهى //03:01ت م0149