الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الشيخ إبراهيم الزويدأمير الشرقية يرعى الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان.. اليومحرم أمير الرياض تُكَرّم 383 طالبة متفوقةالحبس عشر سنوات و30 مليوناً غرامة مخالف نظام البيئةمركز الملك سلمان للإغاثة.. مساعدات متنوعةأعمال أيدي اليابانيين في ضيافة المتحف الوطنيالمحاكم وكتابات العدل تنفذ 170 ألف عملية خلال أسبوعهيئة تقويم التعليم والتدريب تناقش اعتماد برامج كليات الطب السعوديةملتقى القيادات النسائية في الجامعات يطالب بصلاحيات والتدرج في التكليفاتد. آل الشيخ: تحويل كليات المجتمع لكليات تطبيقية سيرفع نسب القبولبمشاركة مفوضية الاتحاد الأوروبي تكريم رئيسة كرواتيا وأمين الرابطة لجهودهما في نشر التسامح والسلامإجراء ثمانية آلاف عملية في مستشفى الملك خالد بنجرانمنزلاوي: التدخل التركي في سورية فاقم الأزمة وزاد معاناة الشعباتفاق سوداني حول نظام الحكم في شرقي البلادالطراونة: لا حل للقضية الفلسطينية دون القدسلبنان ينشد المساعدة العربيةالهدوء يعم ساحات التظاهر العراقيةتايلاند: جندي يقتل 12 شخصاً// يتبع //06:01ت م0003