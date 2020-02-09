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الأحد 1441/6/15 هـ الموافق 2020/02/09 م واس
الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الشيخ إبراهيم الزويد
أمير الشرقية يرعى الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان.. اليوم
حرم أمير الرياض تُكَرّم 383 طالبة متفوقة
الحبس عشر سنوات و30 مليوناً غرامة مخالف نظام البيئة
مركز الملك سلمان للإغاثة.. مساعدات متنوعة
أعمال أيدي اليابانيين في ضيافة المتحف الوطني
المحاكم وكتابات العدل تنفذ 170 ألف عملية خلال أسبوع
هيئة تقويم التعليم والتدريب تناقش اعتماد برامج كليات الطب السعودية
ملتقى القيادات النسائية في الجامعات يطالب بصلاحيات والتدرج في التكليفات
د. آل الشيخ: تحويل كليات المجتمع لكليات تطبيقية سيرفع نسب القبول
بمشاركة مفوضية الاتحاد الأوروبي تكريم رئيسة كرواتيا وأمين الرابطة لجهودهما في نشر التسامح والسلام
إجراء ثمانية آلاف عملية في مستشفى الملك خالد بنجران
منزلاوي: التدخل التركي في سورية فاقم الأزمة وزاد معاناة الشعب
اتفاق سوداني حول نظام الحكم في شرقي البلاد
الطراونة: لا حل للقضية الفلسطينية دون القدس
لبنان ينشد المساعدة العربية
الهدوء يعم ساحات التظاهر العراقية
تايلاند: جندي يقتل 12 شخصاً
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