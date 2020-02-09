وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قيم الأخوة الإنسانية ) : المؤتمر الدولي “الأخوة الإنسانية” الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في العاصمة الكرواتية، يمثل أهمية كبيرة لتعزيز هذه القيم بوصفها أهم ركائز تحقيق الأمن السلام العالمي والوئام المجتمعي، في مواجهة أساليب وممارسات الكراهية والعنصرية والتهميش والإقصاء، التي تعد جرائم بحق الإنسانية، وكلما تعاظمت قيم الوئام الإنساني وامتدت جسور الحوار الحضاري كلما كان السلام أعمق في استقراره.وواصلت : لقد أكدت رئيسة كرواتيا على أهمية المؤتمر وحرص بلادها على هذه القيم في النسيج الوطني لشعبها ، فيما جاءت الدعوة ناصعة من الأمين العام للرابطة الدكتور محمد العيسى إلى شعوب العالم بالتفاف حقيقي حول قيم الأُخوة الإنسانية التي تلغِيْ الحواجز السلبية وتردم فجواتها، وتبني في المقابل الجسور وتُسهل الحوار والتفاهم والتعاون، وتُقوي من عزيمة العمل على القواسم المشتركة لإحلال السلام والوئام في عالم اليوم.وختمت : فمع مشتركات التعايش والتسامح يصبح النسيج الإنساني أفضل عافية وأقوى منعة، كما يكون أكثر مسؤولية عندما تكون مشتركاً وطنياً، مثلما سيكون عالم اليوم أكثر وعياً إذا استفاد من خيار الحكمة المتمثل في الحوار الإيجابي والفعَّال في كافة الموضوعات، مع العمل دوماً على تعزيز الاحترام المتبادل، والتأكيد في هذا على أهمية إثراء وتفعيل هذه القيم الناصعة من التسامح، واحترام التنوع الإنساني في إطاره الإيجابي من أجل عالمٍ أكثرَ تفاهماً وسلاماً.// يتبع //06:01ت م0004