و أفادت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المشهد الثقافي ) : تنطلق الثقافة السعودية اليوم على مرتكزات صلبة، تهدف إلى ترسيخ تطلعات وأهداف رحلة التغيير الشامل، بوتيرة متسارعة ومدروسة، تعطي انطباعاً عاماً بأن المملكة عازمة على تحقيق كل ما تسعى إليه، وكل ما وعدت به في رؤية 2030. ويتجسد هذا المشهد في الأوامر الملكية الأخيرة بالموافقة على إنشاء 11 هيئة جديدة، تعيد صياغة وترسيخ ثقافة المجتمع السعودي، بإعادة توجيه بوصلته نحو مجالات ينبغي الاهتمام بها في المرحلة المقبلة.وواصلت : الهيئات الـ11 تندرج ضمن الهوية الجديدة لوزارة الثقافة، وهي جزء أساسي من التحول الوطني الطموح الذي تسير عليه المملكة، يضاف إلى ذلك أن رؤية 2030 تنص على أن «الثقافة» من مقوّمات جودة الحياة، وتؤكد حاجة المملكة إلى زيادة نشاطها الثقافي وتنوعه وشموليته. وعندما تضم قائمة الهيئات الجديدة هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة الأزياء، وهيئة الأفلام، وهيئة التراث، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة المتاحف، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة المكتبات، وهيئة الموسيقى، وأخيراً هيئة فنون الطهي، فهذا يشير إلى تنوع حقيقي وشامل في التطلعات الثقافية للمجتمع السعودي، ورغبة هذا المجتمع في أن يكون أكثر فعالية وحيوية في مجالات لم تنل حظها من الاهتمام والعناية في فترة سابقة، كما يشير أيضاً إلى أن المملكة عازمة على تعويض ما فاتها في تلك المجالات، بتأسيس «هيئات»، تتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويتركز دور الهيئات على تطوير المجالات التي تنضوي تحت تخصصها، ووفق إطار زمني محدد، وعلى ضوء الأهداف الرئيسة التي حددتها وثيقة رؤية وتوجهات وزارة الثقافة.وأكملت : وبإنشاء هذه الهيئات، وتحديد أهدافها وآليات عملها، فإن الثقافة السعودية اليوم، تعيش عصرها الذهبي، متسلحة بالرغبة في التطوير الشامل في الحقول الثقافية المتنوعة، الأمر الذي يخلق بيئة مبدعة، تحفز على الإبداع وتساهم في نموه، وتفتح نوافذ جديدة للطاقات الإبداعية عند كل راغب ومهتم.وختمت : واليوم تطل علينا مبكراً مؤشرات نجاح هذه الهيئات وإمكانية تحقيق أهدافها كافة في فترة وجيزة وبآليات دقيقة، خاصة إذا عرفنا أن المجتمع السعودي يمتلك جيلاً مبدعاً وطموحاً من الجنسين في شتى المجالات الثقافية والإبداعية، هذا الجيل قادر على ترجمة أهدافه وتطلعاته والوصول إلى أبعد نقطة من إثبات الذات وتعزيز النجاح من خلال عزيمة متجددة، ورغبة طامحة في صناعة التغيير الحقيقي.// يتبع //06:01ت م0006