و قالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الإنسانية أولاً ) : يظهر في تأكيد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى على ألا يقتصر قادة الأديان على مخاطبة الروح والعاطفة فحسب، بل مخاطبة «المنطق» و«الواقع» ليُسهموا بفاعلية في سلام عالمهم ووئام مجتمعاتهم، استشعار الرابطة لأهمية تعزيز قيم الأخوة الإنسانية بوصفها أهم ركائز تحقيق السلام العالمي والوئام المجتمعي، برز في وقت يحتاج العالم بشكل كبير إلى تعاضد والتفاف وتكاتف حول قيم الأخوة الإنسانية، وفتح سبل الحوار والتعاون، لإحلال السلام والتآلف بين الدول والشعوب.وأكدت : الحاجة العالمية إلى تعزيز قيم المحبة والسماحة والتسامح، واستيعاب الاختلاف والتنوع والتعدد بين البشر في إطار إيجابي، برزت من خلال تنظيم رابطة العالم الإسلامي لمؤتمر «الأخوة الإنسانية.. لتعزيز الأمن والسلام»، ودعوة أمينها العام إلى «مبادرة الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب.. لصناعة عالمٍ أكثر تفاهماً وسلاماً، ومجتمعات أكثر وئاماً واندماجاً»، المرتكزة على المبادئ الإنسانية المشتركة.وختمت : خروج إعلان زغرب بمطالبات بتغليب مصلحة السلم والأمن العالمي والمجتمعي، والتسامي على المصالح الضيقة، والبعد عن خطاب العنصرية والكراهية ضد أي دين أو عرق أو إثارة النعرات التاريخية، نقطة تحول في خطاب التعايش بين الشعوب لصناعة عالم أجمل تكون فيه الإنسانية والوئام أولاً.// انتهى //06:01ت م0007