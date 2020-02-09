طرابلس 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بمشاركة وزير الخارجية محمد سيالة في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا وقمة مجلس السلم والأمن المخصصة للتطورات في ليبيا، مشيرة إلى تأكيد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد أن النزاع في ليبيا وارتفاع الاعتداءات الإرهابية يشكلان مصدر قلق كبير بالنسبة للقارة.وتناولت لقاء وزير الخارجية محمد سيالة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي تم خلاله بحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا و التنويه الى الاجتماع الاقتصادي الذى ينطلق اليوم بالقاهرة وكذلك التحضير للحوار السياسي الليبي برعاية أممية خلال الفترة القادمة بجنيف.وتطرقت إلى دعوة رئيس مجلس النواب عقيله صالح البرلمان العربي إلى رفض وجود المرتزقة في ليبيا، وتأكيد دعمه لمكافحة الإرهاب في العاصمة طرابلس، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ليبيا.ونوهت إلى تحذير السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند من تجدد العمليات العسكرية في ليبيا.ورصدت إعلان البعثة الأممية عن انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة بجنيف بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة، موضحة أن الطرفين لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباكات رغم اتفاقهما على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم، خاصة في مناطق الاشتباكات.وعرجت على تأييد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لقيام الاتحاد الأفريقي بدور أكبر للوساطة في الأزمة الليبية، قائلا إنه يتفهم استياء هذه المنظمة التي ما تزال مستبعدة عن هذا الملف، مشيدا بمبادرة منتدى المصالحة التي اتخذت في نهاية شهر يناير الماضي، مؤكدا دعم المبادرة الأفريقية من أجل المصالحة بليبيا.// انتهى //07:31ت م0010