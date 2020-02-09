نجران 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب, وثار, وحبونا, وخباش, ويدمة, وشرورة.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السادسة مساءً.// انتهى //07:59ت م0012