كابول 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسقتل جنديان أمريكيان وأصيب 6 آخرون في هجوم نفذه مسلح على القوات الأفغانية والأمريكية المشتركة في إقليم نانجارهار شرق أفغانستان.وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان سوني ليغيت في بيان: "إن المعلومات الحالية تفيد أن فردًا يرتدي زيًّا عسكريًا فتح النار من رشاش على القوة المشتركة الأمريكية الأفغانية"، مضيفًا أنه قُتل اثنان من أفراد الخدمة الأمريكية وأصيب ستة آخرون في معركة بالأسلحة النارية في 8 فبراير في منطقة شيرزاد بإقليم نانجرهار وأن الجرحى يتلقون العلاج في منشأة أمريكية".وأوضح البيان أنه جرى فتح تحقيق بالحادثة لمعرفة ملابساتها، ولم يكشف الجيش الأمريكي عن مزيد من المعلومات فيما يتعلق بهويات القتلى.من جهة أخرى لم تعلق وزارة الدفاع الأفغانية على الحادثة.// انتهى //08:12ت م0013