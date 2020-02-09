باكو 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسبدأ الناخبون في أذربيجان اليوم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.وتوجه أكثر من 5 ملايين شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات إلى مراكز الاقتراع عند الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) ومن المقرر إغلاقها في الساعة 7 مساءً.يشار إلى أن حوالي 350 من مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سيراقبون الانتخابات.// انتهى //08:22ت م0014