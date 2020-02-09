إسلام آباد 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم سيطرة كابوس فيروس كورونا القاتل على العالم وارتفاع ضحاياه إلى أكثر من ثمانمئة قتيل معظمهم في الصين، وتأثر الاقتصاد العالمي بهذا الفيروس.وسلطت الضوء على اتفاق المملكة العربية السعودية وباكستان على تعزيز العلاقات الثنائية متعددة الأبعاد.واهتمت بعزم السلطات الباكستانية على تكثيف الإجراءات الأمنية لمكافحة الطائفية والقضاء على خطاب الكراهية.وتطرقت إلى تجدد الاشتباكات بين القوات الهندية والباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأشارت إلى التزام باكستان والصين على مواصلة العمل على مشروع الممر الاقتصادي المشترك رغم التحديات.وتناقلت أنباء مقتل 20 شخصاً وإصابة 31 بحادث إطلاق نار نفذه جندي في تايلاند.وتطرقت إلى نجاح الجيش اليمني في إسقاط طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة، وإلى مقتل خمسة عشر شخصًا على الأقل جراء انفجار استهدف تجمعًا دينيًا في مدينة جندي كر غربي الهند.// انتهى //08:52ت م0017