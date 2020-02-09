جدة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة ومحافظات جدة والقنفذة والكامل والليث وبحرة وخليص ورابغ, والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السادسة مساءً.// انتهى //09:10ت م0021