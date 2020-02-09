جنيف 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واساختتمت في جنيف الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ، والتي تضم 5 من كبار الضباط من كل جانب من طرفي الأزمة الليبية.وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها اليوم ، عن عقد جولة ثانية من المحادثات في 18 فبراير الجاري .وأضافت البعثة "أن الطرفان اتفقا في الجولة الأولى على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 يناير الماضي ، وضرورة استمرار المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية لوقف دائم لإطلاق النار" .كما اتفق الجانبان خلال المفاوضات غير المباشرة التي استمرت علي مدى أسبوع في جنيف ، على ضرورة عودة النازحين إلى ديارهم ، وإعادة تأهيل المناطق التي كانت مسرحا للحرب".بينما لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية لتلك المناطق .وأشارت إلى وجود توافق واسع بين الطرفين حول حاجة الليبيين الملحة للحفاظ علي سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ، وعلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبيين وإخراج الموجودين منهم من الأراضي الليبية ، واستمرار محاربة المجموعات الإرهابية المصنفة من الأمم المتحدة .// انتهى //09:59ت م0031