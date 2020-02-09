سياسي / اختتام الجولة الأولى من المحادثات الليبية المشتركة في جنيف
الأحد 1441/6/15 هـ الموافق 2020/02/09 م واس
جنيف 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس
اختتمت في جنيف الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ، والتي تضم 5 من كبار الضباط من كل جانب من طرفي الأزمة الليبية.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها اليوم ، عن عقد جولة ثانية من المحادثات في 18 فبراير الجاري .
وأضافت البعثة "أن الطرفان اتفقا في الجولة الأولى على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 يناير الماضي ، وضرورة استمرار المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية لوقف دائم لإطلاق النار" .
كما اتفق الجانبان خلال المفاوضات غير المباشرة التي استمرت علي مدى أسبوع في جنيف ، على ضرورة عودة النازحين إلى ديارهم ، وإعادة تأهيل المناطق التي كانت مسرحا للحرب".
بينما لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية لتلك المناطق .
وأشارت إلى وجود توافق واسع بين الطرفين حول حاجة الليبيين الملحة للحفاظ علي سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ، وعلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبيين وإخراج الموجودين منهم من الأراضي الليبية ، واستمرار محاربة المجموعات الإرهابية المصنفة من الأمم المتحدة .
// انتهى //
09:59ت م
0031