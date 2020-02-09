بانكوك 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسقتل 26 شخصًا وأصيب 57 آخرون بجروح في سلسلة من عمليات إطلاق النار قام بها جندي بمدينة ناخون راتشاسيما شمال شرقي تايلاند.وقال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوشا إن الجندي المسلح قتل أيضًا على يد قوات الأمن بعد حصار خلال الليل في مركز تيرمينال 21 التجاري بالمدينة، مبينًا أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات.وأشار برايوت إلى أن إطلاق النار ناجم عن نزاع شخصي.// انتهى //10:17ت م0033