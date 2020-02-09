القاهرة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح اليوم في القمة الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتسليم رئاسة الاتحاد الإفريقي لجنوب إفريقيا.وأشارت إلى مطالبة الرئيس السيسي في كلمته أمس خلال جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا والساحل بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، بضرورة اتخاذ موقف قوي لوقف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.وتابعت مباحثات الرئيس المصري أمس مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، التي تناولت العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأزمة الليبية ومواجهة الإرهاب، ولك على هامش فعاليات الدورة (33) لقمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.واهتمت صحف القاهرة بإعلان رؤساء البرلمانات العربية في ختام اجتماعهم الطارئ في عمان أمس رفضهم لخطة السلام الأمريكية.وتحدثت عن اتفاق الأطراق الليبية في أولى جولات محادثاتهم في جنيف أمس على أهمية استمرار الهدنة، واقتراح جولة مفاوضات جديدة يوم 18 فبراير الجاري.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن مقتل 20 مدنيًا وعسكريًا في حادث إطلاق نار مروع بتايلاند.// انتهى //10:17ت م0034