كانبرا 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسالتقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم بالحاكم العام الأسترالي ديفيد هيرلي.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.ومن المقرر أن يلقي ويدودو خطابًا أمام البرلمان الاتحادي في كانبرا غدًا الاثنين.وكان الرئيس الإندونيسي وصل إلى كانبرا ليلة السبت في زيارة تستغرق يومين.// انتهى //10:16ت م0035