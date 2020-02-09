الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسيستهل فريق الهلال رحلة الدفاع عن لقبه الآسيوي في دوري أبطال آسيا، بأمل المحافظة على لقبه في هذه النسخة من البطولة القارية 2020 م، غداً, حين يلاقي شهر خودرو الإيراني في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من دور المجموعات على ملعب زعبيل بنادي الوصل في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.وكان الهلال السعودي المتوج ببطولة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، قد وصل مساء الأمس إلى مدينة دبي الإماراتية, ويخسر خدمات لاعبه محمد الشلهوب للإصابة ومحمد البريك الذي تعرض لإصابة في الركبة، كما استبعد الروماني رازافان لوشيسكو مدرب فريق الهلال اللاعب محمد الجحفلي من القائمة المغادرة إلى دبي .ويعقد المدير الفني للفريق " رازافان لوشيسكو" مؤتمرًا صحافيًا في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم "بتوقيت دبي" وذلك في قاعة المؤتمرات في ملعب زعبيل بنادي الوصل الإماراتي يسبقه الاجتماع الفني للمباراة .// انتهى //10:25ت م0037