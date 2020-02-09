المدينة المنورة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسقدم مستشفى الميقات بالمدينة المنورة خِدْماته الطبية والعلاجية الشهر الماضي عبر قسم الطوارئ لأكثر من 6836 مريضاً، فيما استقبلت العيادات الخارجية 2999 مراجعا، وأجرى المختبر 35626 تحليلاً مخبرياً، كما صُرِفَ 9812 وصفة دوائية وعمل 4319 صورة أشعة، وأجريت أكثر من 144 عملية جراحية عامة وجرى تنويم 263 مريضاً.وبلغ إجمالي مراجعي المراكز الصحية التابعة للمستشفى أكثر من 28 ألف مراجع، حيث تصدر مركز الدعيثة بإجمالي مراجعين بلغ 9086 وأما مركز الدفاع فعدد المراجعين وصل إلى 5784 وبعده مركز القصواء 3186 مراجعا ومركز عروة 2806 مراجعين ومركز وادي ريم 2704 مراجعين ومركز أبو مرخة 2359 مراجعا فيما سجل مركز العشيرة 695 مراجعا يليه مركز آبار الماشية 876 مراجعا ومركز الأصيفرين 895 مراجعا .// انتهى //10:26ت م0038