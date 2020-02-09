عام / مدارس التعليم العام بالمدينة المنورة تنظّم فعاليات برنامج "رفق"
الأحد 1441/6/15 هـ الموافق 2020/02/09 م واس
المدينة المنورة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس
أطلقت إدارة التعليم بالمدينة المنورة اليوم, فعاليات الأسبوع المكثّف لبرنامج "رفق" لخفض العنف المدرسي والوقاية من التنمر, بمشاركة مدارس التعليم العام للبنين والبنات.
ويهدف البرنامج الذي يقام على مدى خمسة أيام تحت شعار "معاً ضد التنمر" إلى توعية الطلاب والطالبات والأسر, والعاملين في قطاع التعليم بأضرار هذا النوع من العنف, وبيان آثاره على الفرد, وكيفية التصدّي لها وسبل الوقاية منها.
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10:27ت م
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