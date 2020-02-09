أبوعريش 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش بجازان غداً، محاضرة موجهة للنساء بعنوان "سيرة أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - " تلقيها سميحة جعفري وذلك بالقسم المخصص بجامع القبب .وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب ضمن البرامج والأنشطة الدعوية النسائية التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //10:30ت م0042