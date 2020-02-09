ثقافي / "سيرة أم المؤمنين " محاضرة بأبوعريش غداً
الأحد 1441/6/15 هـ الموافق 2020/02/09 م واس
أبوعريش 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش بجازان غداً، محاضرة موجهة للنساء بعنوان "سيرة أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - " تلقيها سميحة جعفري وذلك بالقسم المخصص بجامع القبب .
وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب ضمن البرامج والأنشطة الدعوية النسائية التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.
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10:30ت م
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