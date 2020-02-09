المدينة المنورة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واستنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة في ‫كلية الشريعة‬ وبالتعاون مع وحدة الأمن الفكري وعمادة خدمة المجتمع‬، غدًا محاضرة بعنوان " التطرف و أثره في الأفراد و المجتمعات" يلقيها الدكتور عبدالسلام بن سالم السحيمي، وذلك عند الساعة 9:50 صباحًا بقاعة المناقشات الكبرى في مبنى ملحق كلية الشريعة .وتأتي المحاضرة ضمن برامج وأنشطة مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة" .// انتهى//10:34ت م0044