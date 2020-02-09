ثقافي / محاضرة دينية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة
الأحد 1441/6/15 هـ الموافق 2020/02/09 م واس
المدينة المنورة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس
تنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة في كلية الشريعة وبالتعاون مع وحدة الأمن الفكري وعمادة خدمة المجتمع، غدًا محاضرة بعنوان " التطرف و أثره في الأفراد و المجتمعات" يلقيها الدكتور عبدالسلام بن سالم السحيمي، وذلك عند الساعة 9:50 صباحًا بقاعة المناقشات الكبرى في مبنى ملحق كلية الشريعة .
وتأتي المحاضرة ضمن برامج وأنشطة مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة" .
// انتهى//
10:34ت م
0044