جيزان 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسنظم القسم الطبي بمركز التأهيل الشامل بمنطقة جازان اليوم، برنامجاً توعوياً عن " فيروس كورونا "، وذلك بمقر المركز بمدينة جيزان.وتناول البرنامج الذي استهدف العاملين ومنسوبات المركز التعريف بفيروس كورونا الجديد ncov-2019 ومسبباته، وكيفية انتقال العدوى، إضافة إلى أهم الطرق للوقاية منه والحد من انتشاره، وكيفية التعامل مع المرض عند الإصابة به، والطرق السليمة لاستخدام معدات الحماية الشخصية في التعامل مع المرضى والمخالطين.// انتهى //10:46ت م0045