الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأقامت جمعية "كيان" للأيتام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بإدارة الإشراف النسوي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات " شعبة الشؤون الوقائية " أمس, محاضرة "معًا نبني فكرًا" وبرنامج "زرع القيم للأطفال" وذلك بمقر الجمعية بالرياض.وتناولت محاضرة" معا نبني فكرا" التي حضرها عدد من فتيات "كيان" والأمهات البديلات ومشرفات دار الحضانة الاجتماعية, إلى التوعية ضد آفة المخدرات، وتحدثت عن تقوية المناعة الشخصية وتنظيم السلوكيات السليمة لدى الأفراد وبناء وعي ذاتي رافض للسلوكيات الخاطئة.كما تناولت أبرز العوامل الدافعة للتعاطي أهمها ضعف الشخصية والوعي الخاطئ ومجاراة الأقران، وتنمية الذات، واحتياجات الأبناء وخاصة في فترة المراهقة إلى الشعور بالأمن، والمحبة وأهمية دور الأسرة الحاضنة في هذه الفترة وتحفيز الأبناء ليكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع.وقدمت المبادرة لأطفال الجمعية برنامج “زرع القيم للأطفال" للتوعية الوقائية وزرع القيم الإسلامية والوطنية، إضافة إلى التعريف بالثقافة الصحية.وثمنت رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام سمها بنت سعيد الغامدي مبادرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تقديم كل ما يمكن أبناء جمعية "كيان" والأسر البديلة في توعيتهم بالابتعاد عن آفة المخدرات، وقدمت شكرها للمدربات, داعية إلى دوام التعاون مع الجمعية لتقديم كل ما يفيد الأسر والفتيات والأبناء.من جانبها أكدت مديرة شعبة الشؤون الوقائية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات هناء الفريح على أن شعبة الشؤون الوقائية بإدارة الإشراف النسائي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات تحرص على تنقيد العديد من البرامج التثقيفية والتدريبية والتي تستهدف العنصر النسائي في جميع القطاعات حرصا منها على رفع مستوى الوعي بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية ومن ضمن الأهداف الجمعيات الخيرية وعلى رأسها جمعية "كيان" للأيتام مجهولي الأبوين.// انتهى //11:32ت م0053