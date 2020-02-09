بغداد 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واستابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لتشكيل حكومته ،مبرزة العقبات التي تواجهها هذه المهمة بخاصة مايتعلق بنظام المحاصصة الذي دأبت الأحزاب والكتل السياسية على اتباعه في تشكيل الحكومات السابقة.وتناولت الصحف الدعوات التي أطلقتها جهات سياسية وبرلمانية عدة لمنح المكلف بتشكيل الحكومة حرية اختيار وزرائه بعيداً عن أية ضغوط داخلية أو خارجية.‏‏وأبرزت الدعوات إلى ضرورة أن تكون أولى مهام الحكومة الجديدة إجراء الانتخابات المبكرة في أقرب فرصة واختيار وزراء أكفاء مستقلين غيرمتحزبين, ضمن المدة الدستورية وأمدها شهرا واحدا تبدأ من تاريخ التكليف بتشكيل الحكومة.وتطرقت الصحف إلى الشأن الأمني ،مبرزة إعلان خلية الإعلام الأمني أمس عن قتل إرهابيين إثنين في مطيبيجة بصلاح الدين، والقاء القبض على إرهابيين اثنين في الموصل شمال البلاد.// انتهى //11:32ت م0054