الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقديم خِدماتها للرجال والنساء في 62 موقعا خلال هذا الاسبوع في عدة مناطق بالمملكة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة " نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, ومبادرة (هويتي انتمائي) الهادفة إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها،إضافة تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات .وتقوم الوحدة المتنقلة بزيارة 21 موقعا بمنطقة عسير, و10 مواقع بمنطقة المدينة المنورة, و8 مواقع بمنطقة مكة المكرمة, و7 مواقع بمنطقة القصيم, و4 مواقع بمنطقة الرياض, و3 مواقع بمنطقة نجران, وموقعان اثنان في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية , وموقع واحد في المنطقة الشرقية والباحة وحائل.وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.// انتهى //11:34ت م0055