الجزائر 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم مشاركة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم في الدورة 33 لقمة رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وأشارت الصحف إلى محادثات الرئيس عبد المجيد تبون مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، مبينة أنها تطرقت إلى الوضع في ليبيا والساحل.وتطرقت صحف الأحد في متفرقات أخرى إلى الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة في تونس، وتسجيل المزيد من الوفيات والمصابين بفيروس كورونا في الصين ودول أخرى.// انتهى //11:34ت م0056