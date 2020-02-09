جدة 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأطلقت كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة اليوم، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع الشؤون الصحية بالحرس الوطني في جدة بعنوان "بدمنا نشارك في إنقاذ حياة الآخرين"، تستمر لمدة أسبوع عبر الحافلة المتنقلة والمجهزة طبياً داخل رحاب الكلية .و أوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي خلال تدشينه الحملة، أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة، وتعزيز المبادرات الإنسانية منوهاً بأهمية التبرع بالدم فهو عمل نبيل يسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى الذين هم في أمس الحاجة إلى نقل الدم، دون أن يسبب ضرراً على صحة المتبرع .// انتهى //11:41ت م0059