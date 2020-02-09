الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسحقق حقق لاعب الاسكواش بنادي الصفا محمد آل نصفان ،لقب بطولة كأس الاتحاد تحت 13 عاماً التي أقيمت منافساتها على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 8-6 فبراير.وسلم المدير التنفيذي لاتحاد الاسكواش خالد السعد اللاعب آل نصفان كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية مقدمة من اتحاد اللعبة، فيما حل ثانياً سالم المولد لاعب نادي الوحدة حيث حصل على الميدالية الفضية ومكافأة مالية.وجاء ثالثاً حسين الراضي لاعب نادي الصفا حيث حصل على الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، فيما حل رابعاً خالد أبو رقه لاعب نادي الهلال وتسلم مكافأة مالية.// انتهى //11:44ت م0060