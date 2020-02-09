الدمام 15 جمادى الآخرة1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسيواصل مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية برنامج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدف إلى التعرف على أبرز الكيانات الممكنة والمبادرات الداعمة لريادة الاعمال، وما تقدمه الجهات الممولة لدعم مشاريع الشباب، وتسليط الضوء على تنوع إنتاج قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لمجلس شباب الأعمال لدعمه المتواصل لفعاليات الغرفة وانشطة وبرامج المجلس، مؤكداً على دعم سموه يشكل فارقا كبيرا ويسهم في مواصلة الغرفة لتنفيذ اعمالها بأعلى المعايير.وأشار إلى أن مجلس أعمال الشرقية يعمل على الاستفادة من التجارب العالمية ونقلها إلى شباب الأعمال في المملكة وذلك تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تعكس المدى اللامحدود لجھود تنمیة المجتمع السعودي ودعم كوادره من الجنسین، وذلك إیماناً بدورھم الحتمي للنھوض بمشروع التنمیة المستدامة من خلال إتاحة الفرصة للمجتمع الاقتصادي والشركات الكبرى ورجال الأعمال للتعرف على منتجات وخدمات مشاريع الشباب ودعمها لتكون مؤهلة للمنافسة داخلياً وخارجياً.//انتهى//11:45ت م0061