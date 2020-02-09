الأحساء 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد اليوم، أسبوعاً مكثفاً للوقاية من التنمر في جميع مدارس المحافظة للقطاعين "بنين، بنات" وذلك للتعريف بمشكلة التنمر والتوعية بها والتعامل معها، بمشاركة طلابية وتضافر جهود منسوبي المدارس، وحث الطلبة على الإبلاغ عن أي مشكلة تنمر أو عنف تحدث داخل المدرسة.وحثت إدارة التوجيه والإرشاد المرشدين الطلابين على توعية الطلبة بخطورة التنمر بين الطلبة وكيفية التعامل معه وتوعية أولياء الأمور والأسر بماهية سلوك التنمر وخطورته من خلال اللقاءات والرسائل الإلكترونية، وحث وتشجيع الطلبة على الإبلاغ عن أي مشكلة تنمر تحدث بالمدرسة وعقد الجلسات الإرشادية مع الطلاب المتنمرين والمتنمر عليهم .// انتهى //11:51ت م0063