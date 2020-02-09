الرياض 15 جمادى الآخرة1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسبلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر يناير لعام 2020م 25 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 580 ألف حاوية.ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 1,038 سفينة، وبلغ عدد الركاب 122 ألف راكباً، بينما بلغ عدد العربات 87 ألف عربة، وبلغ عدد المواشي 64 ألف رأساً من الماشية.وتسعى "موانئ" إلى دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030.// انتهى //12:16ت م0065