سيهات 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واستعرف عدد من طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على الخدمات الاجتماعية التي تقدمها جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية لخدمة نزلاء المجمع الصحي ،الذي تشرف عليه الجمعية في مدينة سيهات.جاء ذلك خلال استقبال الجمعية أمس لـ 35 طالباً ضمن فعاليات يوم العمل التطوعي الثاني عشر الذي تنظمه الجامعة سنوياً بهدف التواصل المجتمعي.وقدم الأخصائي الاجتماعي بالمجمع الصحي مكي عيسى آل خليفة، عرضاً تعريفاً عن البرامج والخدمات التي يقدمها المجمع للنزلاء وطبيعة الحالات التي يمكن استقبالها، موضحاً بأهمية دور أفراد المجتمع ومؤسساته في المشاركة بهذه الخدمة الإنسانية.//انتهى//13:31ت م0081