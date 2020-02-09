عمّان 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري ، في مكتبه اليوم ، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين معالي حمدي الطباع ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.وجرى خلال اللقاء ، التأكيد على عمق العلاقات السعودية الأردنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.// انتهى //13:37ت م0084