اقتصادي / سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين
الأحد 1441/6/15 هـ الموافق 2020/02/09 م واس
عمّان 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري ، في مكتبه اليوم ، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين معالي حمدي الطباع ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وجرى خلال اللقاء ، التأكيد على عمق العلاقات السعودية الأردنية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
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13:37ت م
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