الخليل 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسواصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي انتهاكاتها بحق الصحفيين الفلسطينيين ، بهدف التغطية على ما تقترفه من جرائم بحق المدنيين الأبرياء العزل في فلسطين.وأوضحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية اليوم في تقريرها خلال شهر يناير الماضي 27 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات بحق الصحفيين تعتبر بمثابة انتهاك مباشر للقانون الدولي .وأضافت أن عدد المصابين من الصحفيين خلال الشهر الماضي جراء إطلاق العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح بالإضافة إلى اعتداءات أخرى بلغت 14 مصاباً، في حين أن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار نتج عنها 13 حالة.// انتهى //13:41ت م0085