عام / الجيش الأفغاني : مقتل 5 من حركة طالبان المسلحة في انفجار قنبلة شمال البلاد
الأحد 1441/6/15 هـ الموافق 2020/02/09 م واس
أفغانستان 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس
أكد الجيش الأفغاني أن انفجار قنبلة قبل أوانها أسفر عن مقتل خمسة مسلحين من حركة طالبان بشمال أفغانستان.
ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء في بيانها الصادر اليوم ، عن فيلق العمليات الخاصة قوله إن عبوة ناسفة انفجرت قبل أوانها، بين مسلحي طالبان في إقليم سار-اي-بول شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين من حركة طالبان.
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