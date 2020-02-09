الكويت 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 9ر22 نقطة ليبلغ مستوى 2ر6253 نقطة بنسبة 37ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر133 مليون سهم تمت من خلال 5487 صفقة نقدية بقيمة 6ر17 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 13ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4855 نقطة بنسبة 39ر0 %عبر كمية أسهم بلغت 8ر111 مليون سهم تمت عبر 3290 صفقة نقدية بقيمة 7ر5 ملايين دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر24 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر6958 نقطة بنسبة 36ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر21 مليون سهم تمت عبر 2197 صفقة بقيمة 9ر11 مليون دينار .// انتهى //13:45ت م0087