القريات 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس المنطقة اليوم, اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بمحافظة القريات، خلال زيارته التفقدية للمحافظة.وثمن سمو أمير منطقة الجوف في بداية الاجتماع الدعم غير المحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمنطقة ومحافظاتها في شتى المجالات وخاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات بشكل مباشر، لافتًا سموه إلى أن على المجالس المحلية والبلدية دور هام بالتركيز على المشروعات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وبحث المعوقات، وتقديم الحلول الممكنة وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، في ظل هذا الدعم الكبير.وأكد سموه خلال الاجتماع أهمية دور المجلسين في التنمية، وتعاونهما مع المجالس الأخرى والجهات ذات العلاقة، لدورهم المهم في إيجاد الحلول المناسبة لما قد يعترض سير العمل وضمان استمراريته .بعد ذلك استعرض محافظ القريات رئيس المجلس المحلي عبدالله بن صالح الجاسر، جهود المجلس المحلي مع المجالس والجهات الأخرى للرفع من مستوى الخدمات ومتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظة والرفع بالاحتياجات، كما استمع سموه من أعضاء المجالس لعدد من المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة.ووجه سموه بلدية القريات بحصر جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة على امتداد الطريق الدولي ضمن نطاق البلدية والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرحها والإفادة بما يتم خلال مدة شهر من تاريخه، وفيما يتعلق بتعثر المنشأة الرياضية بالمحافظة، أكد سمو أمير منطقة الجوف أنه تم سحب المشروع من المقاول المنفذ وجاري ترسيته على مقاول آخر مع متابعة لجنة المشاريع لذلك، متمنيا للجميع التوفيق.حضر الاجتماع وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.// انتهى //13:48ت م0088