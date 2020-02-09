بغداد 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسشهدت ساحات الاعتصام في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق صباح اليوم هدوءاً نسبيًا بعد انسحاب أصحاب القبعات الزرقاء منها, والذي تسبب وجودهم خلال الأيام الماضية في وقوع مشاحنات وأعمال عنف مع المحتجين المطالبين بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.وفي ساحة التحرير مركز الاحتجاجات التقليدي في بغداد تدفق صباح اليوم المزيد من طلبة المدارس والجامعات للتعبير عن تضامنهم مع المعتصمين الذين مضى على اعتصامهم نحو أربعة أشهر, فيما ردد المتظاهرون شعارات وهتافات تطالب بحكومة مستقلة بعيدا عن الأحزاب والكتل السياسية.وفي محافظة ذي قار جنوب العراق صعد المحتجون اليوم من وتيرة احتجاجاتهم في إطار الضغط على الحكومة والبرلمان لتلبية مطالبهم, وفي هذا السياق بادر المتظاهرون بقطع عدد من الجسور والطرق بمدينة الناصرية مركز المحافظة, مطالبين بإقالة قائد شرطة المحافظة الذي أكد عدم وجود أية نية لدى قواته لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين,في غضون ذلك تواصلت في محافظات النجف والبصرة وواسط وكربلاء والقادسية والسماوة وبابل التظاهرات والاعتصامات, فيما أعاد المتظاهرون نصب خيم جديدة بدلا من الخيم التي قام أصحاب القبعات الزرقاء بحرقها خلال الأيام الماضية.// انتهى //13:50ت م0090