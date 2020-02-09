حفر الباطن 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واساعتمدت إدارة التعليم في محافظة حفر الباطن بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وألغت الاصطفاف الصباحي، لجميع مدارس المحافظة "بنين، وبنات" اعتباراً من يوم غد الاثنين وحتى يوم الخميس القادم.وأكدت إدارة ‎تعليم حفر الباطن حرصها على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ‏نظرًا لموجة البرد التي تشهدها المحافظة، بناء على توصية المختصين في الأرصاد وحماية البيئة واللجنة المختصة.// انتهى //13:55ت م0093