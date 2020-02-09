الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واسأكملت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، تسليم 40 وحدة سكنية، للاعبي كرة القدم السابقين، بعد أن سلم رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد عبدالله، خمس وحدات سكنية جديدة ضمن مرحلة التسليم الخامسة للمستفيدين من أعضاء الجمعية.وكانت الجمعية قد سلّمت ثمان وحدات سكنية في المرحلة الأولى عام 2018م، و27 وحدة سكنية في المرحلة الثانية من عام 2019.وتوفر الجمعية، السكن للمستفيدين وذويهم ضمن مبادرات "الإسكان" بالتعاون مع وزارة الإسكان ممثلة في الإسكان التنموي، وتهدف للوصول إلى تسليم 60 وحدة سكنية بنهاية عام 2020.كما تضمن مسار الإسكان في الجمعية "ترميم وتأثيث المنازل وسداد الإيجار السنوي حيث تم ترميم 111 منزلا، وتأثيث 16 منزلاً، وسداد إيجار 42 مستفيدا، وذلك تقديرًا لما قدمه اللاعبون خلال مسيرتهم الكروية للمنتخبات والأندية السعودية.ويأتي تقديم الخدمات للاعبين وذويهم وفق تصنيف محدد للمستفيدين من قبل الجمعية، ومن خلال زيارات إلى المنازل لدراسة الحالات المستحقة للخدمات.// انتهى //15:15ت م0138